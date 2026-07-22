Festival de Jacu abre vagas gratuitas para empreendedores; veja como participar
A programação conta com estandes de gastronomia, agroindústria e praça gastronômica, além de 11 atrações musicais. Assim como a inscrição, a entrada também é gratuita.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está com inscrições abertas para seleção de empreendedores que desejam expor e comercializar seus produtos gratuitamente na 29ª edição do Festival de Jacu. A inscrição é gratuita e o período para inscrições se encerra na próxima sexta-feira, 24.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Quem pode participar?
O espaço contará com 9 estandes, sendo 5 voltados para gastronomia e 4 para artesanatos, agroindústria e multisetores.
O evento abre espaço para exposição e comercialização para artesãos, produtores rurais, agroindústrias, microempreendedores (MEI ou ME) de diversos segmentos. É obrigatório ser artesão, produtor rural ou possuir CNPJ na modalidade MEI ou ME.
“Temos muito orgulho de proporcionar essa oportunidade aos empreendedores da nossa comunidade. É gratificante ver empreendedores que deram seus primeiros passos no festival, abriram seu MEI e hoje seguem crescendo e participando de outras feiras. Isso reforça nosso propósito de incentivar o desenvolvimento socioeconômico da comunidade”, afirmou Simone Castanheira, coordenadora de marketing do projeto.
Com apoio da ADERES Governo do Estado do Espírito Santo, os empreendedores selecionados receberão estandes gratuitos, equipados com balcão e prateleiras, para apresentar seus produtos a milhares de visitantes.
Confira a programação:
Sábado (08/08)
- 8h – Futebol de Veteranos: Master Sessentão do Fluminense de Jacu X Master Sessentão Geração 70/80
- 10h – Master Cinquentão do Fluminense de Jacu X Master do Cinquentão do Castelo Futebol Clube
- 11h30 – Confraternização: entre as equipes com música ao vivo: Mister Dinho
- 11h30 – Abertura da Praça de Alimentação
- 14h30 – Leilão de bezerros doados pelos filhos e amigos de Jacu
- 20h – Abertura da Feira de Artesanato e Agroindústria
- 21h – Show com Fabrício do Forró
- 23h – Show com a dupla universitária João Victor & Vinícius
- 1h – Show com Makim Gava e Maru
Domingo (09/08)
- 10h – Santa Missa presidida pelo padre Wosley Guimarães Pansini e animada pela Comunidade São Sebastião de Santo Amaro – Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Jerônimo Monteiro.
- 11h30 – Almoço com música ao vivo com Marquinhos Macedo
- 11h30 – Abertura da Praça de Alimentação e Feira de Artesanatos e Agroindústria
- 12h – Chegada das Cavalgadas, Muladeiros e Trilheiros
- 12h45 – Show raiz com Irmãos Brambilla
- 14h Show com Mariana Capaz & Jéssica Oliveira (Patroa da Farra)
- 15h – Homenagens
- 15h30 – Ramirez Show
- 17h30 – Forrozão com os Gargantas de Ouro
- 19h30 – Banda Forró do Brasil
Serviço
Inscrições para empreendedores na Festa de Jacu
- Entrada: gratuita
- Instagram: @festivaldejacu
- Dia: 8, 9 e 10 de agosto.
- Link para inscrição: https://www.cachoeiro.es.gov.br/secretaria-municipal-de-cidadania-trabalho-e-direitos-humanos-semcit/festival-de-jacu-2026/
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