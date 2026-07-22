Festival de Jacu abre vagas gratuitas para empreendedores; veja como participar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está com inscrições abertas para seleção de empreendedores que desejam expor e comercializar seus produtos gratuitamente na 29ª edição do Festival de Jacu. A inscrição é gratuita e o período para inscrições se encerra na próxima sexta-feira, 24.

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Quem pode participar?

O espaço contará com 9 estandes, sendo 5 voltados para gastronomia e 4 para artesanatos, agroindústria e multisetores.

O evento abre espaço para exposição e comercialização para artesãos, produtores rurais, agroindústrias, microempreendedores (MEI ou ME) de diversos segmentos. É obrigatório ser artesão, produtor rural ou possuir CNPJ na modalidade MEI ou ME.

“Temos muito orgulho de proporcionar essa oportunidade aos empreendedores da nossa comunidade. É gratificante ver empreendedores que deram seus primeiros passos no festival, abriram seu MEI e hoje seguem crescendo e participando de outras feiras. Isso reforça nosso propósito de incentivar o desenvolvimento socioeconômico da comunidade”, afirmou Simone Castanheira, coordenadora de marketing do projeto.

Com apoio da ADERES Governo do Estado do Espírito Santo, os empreendedores selecionados receberão estandes gratuitos, equipados com balcão e prateleiras, para apresentar seus produtos a milhares de visitantes.

Confira a programação:

Sábado (08/08)

8h – Futebol de Veteranos: Master Sessentão do Fluminense de Jacu X Master Sessentão Geração 70/80

10h – Master Cinquentão do Fluminense de Jacu X Master do Cinquentão do Castelo Futebol Clube

11h30 – Confraternização: entre as equipes com música ao vivo: Mister Dinho

11h30 – Abertura da Praça de Alimentação

14h30 – Leilão de bezerros doados pelos filhos e amigos de Jacu

20h – Abertura da Feira de Artesanato e Agroindústria

21h – Show com Fabrício do Forró

23h – Show com a dupla universitária João Victor & Vinícius

1h – Show com Makim Gava e Maru

Domingo (09/08)

10h – Santa Missa presidida pelo padre Wosley Guimarães Pansini e animada pela Comunidade São Sebastião de Santo Amaro – Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Jerônimo Monteiro.

11h30 – Almoço com música ao vivo com Marquinhos Macedo

11h30 – Abertura da Praça de Alimentação e Feira de Artesanatos e Agroindústria

12h – Chegada das Cavalgadas, Muladeiros e Trilheiros

12h45 – Show raiz com Irmãos Brambilla

14h Show com Mariana Capaz & Jéssica Oliveira (Patroa da Farra)

15h – Homenagens

15h30 – Ramirez Show

17h30 – Forrozão com os Gargantas de Ouro

19h30 – Banda Forró do Brasil

Serviço

Inscrições para empreendedores na Festa de Jacu