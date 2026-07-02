Festival Música & Café chega a Guaçuí com shows, gastronomia e feira de empreendedores
A entrada é gratuita.
O aroma marcante dos cafés cultivados nas montanhas capixabas e os acordes da boa música vão se encontrar em Guaçuí. Entre os dias 10 e 12 de julho, o município recebe o Festival Música & Café e Feira do Empreendedor, evento que reúne atrações culturais, experiências ligadas ao universo dos cafés especiais, economia criativa e oportunidades de networking em uma programação voltada para moradores, visitantes e profissionais do setor. A entrada é gratuita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além de movimentar o calendário cultural, o Festival Música & Café evidencia o potencial turístico de Guaçuí e valoriza um dos maiores patrimônios da região: a cafeicultura. Reconhecidos pela excelência e premiados em concursos nacionais, os cafés do Caparaó Capixaba reforçam a identidade do festival ao unir tradição, cultura e identidade regional.
“O festival funciona como uma vitrine viva da nossa identidade. Trazer os holofotes para o café especial atrai o turista qualificado, gera ocupação na rede hoteleira e movimenta diretamente restaurantes, comércios e o artesanato local”, destaca Lis Bravin, idealizadora do evento.
Itinerante, o Festival Música & Café passa por diferentes cidades levando cultura, entretenimento e oportunidades para fortalecer os empreendedores locais. Depois de percorrer municípios da região serrana, o evento chega a Guaçuí com uma estrutura preparada para receber toda a família, reunindo palcos temáticos, boa música, gastronomia e experiências ligadas ao universo do café.
Programação
A programação combina shows musicais, gastronomia e espaços para negócios, oferecendo entretenimento, experiências e oportunidades em um só lugar.
Na sexta-feira (10), a abertura oficial, com presença de autoridades, será às 19h30. Em seguida, às 20 horas, o Palco Música & Prosa recebe o cantor Luan Rodrigues. Já às 22 horas, a animação continua no Palco Beer Festival com Salvador Cantor.
Já no sábado (11), às 20 horas, o Palco Música & Café recebe Lucas Gomes e Leonardo Freitas. Na sequência, às 22 horas, a banda Auto Reverse Band sobe ao Palco Beer Festival.
No último dia do festival, domingo (12), às 11h30, o público poderá acompanhar uma aula-show gastronômica. Às 14 horas, o Palco Música & Prosa recebe o espetáculo Divertics Show & Turma, voltado para toda a família. Em seguida, às 14h30, Felipe Fernandes se apresenta no Palco Beer Festival.
O Festival Música & Café é realizado pelo Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo e pela E. Bravin Eventos, com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Guaçuí (ACISG) e da Prefeitura de Guaçuí e com apoio institucional do Sebrae.
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