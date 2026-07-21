Filho de coronel e outro suspeito são presos após ataque a PMs em cidade do ES

O filho de um coronel da Polícia Militar e outro jovem foram presos após uma perseguição e um ataque a tiros contra policiais na região de Lagoa de Jacaraípe, na Serra. A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (20).

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Segundo a Polícia Militar, o jovem de 20 anos dirigia um carro abordado durante as buscas por suspeitos de um homicídio ocorrido horas antes em Nova Almeida. Outro rapaz, de 19 anos, também estava dentro do automóvel.

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Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista teria acelerado e iniciado uma fuga. A perseguição terminou em uma rua sem saída.

De acordo com a PM, dois ocupantes desembarcaram do veículo, efetuaram disparos contra os agentes e correram em direção a uma área de mata. O motorista e o passageiro permaneceram no carro e se entregaram.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra.

Buscas começaram após homicídio

A operação começou após um homem de 28 anos ser morto a tiros durante a madrugada, em um campo de futebol de Nova Almeida.

Testemunhas relataram à polícia que os autores chegaram em um carro preto e em uma caminhonete de cor prata. Durante o patrulhamento, os militares localizaram um automóvel com características semelhantes às informadas.

A Polícia Civil ainda investiga se os detidos possuem relação com o homicídio. Até o momento, não há confirmação da participação deles no crime.

Outros suspeitos foram localizados

Após a fuga, os policiais continuaram as buscas e encontraram os dois homens que correram para a mata em um apartamento na Rua São Vicente, em Lagoa de Jacaraípe.

Outras duas pessoas estavam no imóvel, incluindo um adolescente de 17 anos. Ao todo, seis suspeitos foram detidos durante a operação.

No apartamento, os militares apreenderam duas pistolas, um revólver, uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal, entorpecentes e uma granada.

A equipe isolou o imóvel por causa do explosivo. Policiais especializados detonaram a granada de forma controlada no fim da tarde.

Jovens foram encaminhados ao sistema prisional

A Polícia Civil informou que o motorista e o passageiro foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública durante o exercício da função.

Após os procedimentos na delegacia, os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra e Proteção à Pessoa da Serra ficará responsável por investigar os disparos contra os policiais e uma possível ligação dos suspeitos com o assassinato ocorrido em Nova Almeida.