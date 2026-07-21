Foragido há mais de três meses é recapturado pela PM em Vitória

Um homem de 18 anos, que estava foragido do sistema prisional desde abril, foi recapturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (20), no bairro Nova Palestina, em Vitória.

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A prisão ocorreu durante patrulhamento da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

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Durante a verificação nos sistemas de segurança pública, os militares constataram que o jovem permanecia foragido desde o dia 6 de abril deste ano. Com ele, os policiais encontraram dois aparelhos celulares e R$ 70 em dinheiro.

Nenhum material ilícito foi localizado durante a abordagem. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para os procedimentos cabíveis.