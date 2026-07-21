Foragido há mais de três meses é recapturado pela PM em Vitória
Homem de 18 anos, foragido desde abril, foi recapturado pela Polícia Militar no bairro Nova Palestina, em Vitória.
Um homem de 18 anos, que estava foragido do sistema prisional desde abril, foi recapturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (20), no bairro Nova Palestina, em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão ocorreu durante patrulhamento da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.
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Durante a verificação nos sistemas de segurança pública, os militares constataram que o jovem permanecia foragido desde o dia 6 de abril deste ano. Com ele, os policiais encontraram dois aparelhos celulares e R$ 70 em dinheiro.
Nenhum material ilícito foi localizado durante a abordagem. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para os procedimentos cabíveis.
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