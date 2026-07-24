Foragido é preso em boca de fumo com arma, drogas e 160 munições em Cachoeiro
Casa apontada pela Polícia Militar como ponto de venda de drogas armazenava crack, cocaína, um revólver e mais de 160 munições.
Um foragido da Justiça foi preso em uma casa apontada pela Polícia Militar como boca de fumo na quinta-feira (23), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim. No imóvel, os policiais apreenderam cerca de 625 gramas de crack, cocaína, um revólver e mais de 160 munições.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação foi realizada por equipes da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar. Dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro.
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Segundo a PM, os militares receberam informações de que um homem com mandado de prisão em aberto e evadido do sistema prisional estava escondido na residência.
As denúncias também apontavam que a casa funcionava como uma boca de fumo e era utilizada para armazenar, preparar e comercializar entorpecentes.
Após monitorar a movimentação no endereço, as equipes montaram um cerco e realizaram a abordagem. Os policiais confirmaram a identidade do foragido e cumpriram o mandado de prisão.
Crack, cocaína e munições estavam na boca de fumo
Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram um revólver calibre .38 municiado e mais de 160 munições de diferentes calibres.
A polícia também apreendeu aproximadamente 625 gramas de crack, porções de cocaína, uma balança de precisão e materiais usados para preparar e embalar drogas.
Outros objetos relacionados, segundo a PM, ao funcionamento da boca de fumo também foram recolhidos.
Os dois conduzidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil ficará responsável pelas providências legais e pela continuidade das investigações.
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