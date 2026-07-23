Polícia aponta possível causa da morte do jornalista Caíque Verli

Os primeiros levantamentos da Polícia Civil indicam que a morte do jornalista Caíque Verli, de 33 anos, pode estar relacionada a questões de saúde. O repórter da TV Gazeta fazia acompanhamento médico por causa de crises convulsivas e usava medicamentos para controlar o quadro.

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Caíque foi encontrado morto nesta quinta-feira (23), no apartamento onde morava, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo a polícia, não havia sinais de violência ou indícios aparentes de participação de outras pessoas.

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A confirmação da causa da morte dependerá dos exames realizados pela perícia. Caíque costumava chegar cedo à Rede Gazeta para iniciar o expediente às 5h30. Quando se atrasava, ele normalmente atendia às ligações dos colegas.

Na manhã desta quinta-feira, porém, ninguém conseguiu falar com o jornalista. A falta de contato aumentou a preocupação da equipe, já que Caíque realizava tratamento para investigar a origem das convulsões.

Os colegas decidiram ir até o apartamento e encontraram o repórter sem vida. Amigos relataram que ele não apresentava novas crises havia aproximadamente seis meses.

Câmeras mostram chegada ao apartamento

Imagens do sistema de videomonitoramento do prédio mostram que Caíque chegou sozinho ao imóvel por volta das 15h de quarta-feira (22).

De acordo com a investigação, as câmeras não registraram a entrada de outras pessoas no apartamento depois desse horário.

A Polícia Civil registrou o caso como encontro de cadáver e encaminhou a investigação ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em Vitória.

As diligências iniciais apontam para uma possível morte provocada por questões de saúde. No entanto, a corporação destacou que apenas os exames periciais poderão determinar oficialmente a causa. O corpo do jornalista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.