Foragido há 15 anos e suspeito de ataques a bancos é preso em Vitória

Procurado pela Justiça desde 2011, Nildo Alves Nascimento foi preso na noite desta terça-feira (14), em Vitória. Segundo as forças de segurança, ele é suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação em diferentes estados do país.

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A prisão ocorreu durante uma ação conjunta entre agentes de segurança do Espírito Santo e de Goiás. O intercâmbio de informações entre as equipes permitiu localizar o foragido na capital capixaba.

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Suspeito tinha três mandados de prisão

De acordo com as autoridades, Nildo possuía três mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça de Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.

As investigações apontam o suspeito como envolvido em roubos contra instituições financeiras e carros-fortes em vários estados brasileiros.

Ele também é investigado por participar de um ataque na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”, ocorrido em São Gotardo, Minas Gerais, em 2007. A ação terminou com a morte de um policial militar.

Segundo as forças de segurança, o homem era considerado de alta periculosidade e possuía um extenso histórico criminal. Após a prisão, Nildo ficou à disposição da Justiça.