Foragido há mais de um ano é preso pela FICCO no Espírito Santo

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) prendeu, no sábado (25), um homem que estava foragido havia mais de um ano. Os agentes localizaram o investigado em Santa Leopoldina, na região Serrana do estado.

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Segundo as investigações, há indícios de que o homem continuava atuando, mesmo escondido, na organização de um grupo criminoso e no tráfico de drogas. O investigado possui condenações por três roubos e também responde por tentativa de homicídio.

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Agentes encontraram munições

A equipe cumpriu um mandado judicial que estava pendente contra o suspeito. Durante a abordagem, os agentes encontraram 24 munições dos calibres 9 mm e .380.

A apreensão resultou em uma autuação em flagrante por posse ilegal de munição de uso permitido e restrito. Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais.

A Polícia Federal coordena a FICCO/ES. A força-tarefa também reúne a Polícia Militar do Espírito Santo, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e as Guardas Municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.

O grupo atua de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.