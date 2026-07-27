Foragido há mais de um ano é preso pela FICCO no Espírito Santo
A FICCO prendeu em Santa Leopoldina um homem foragido havia mais de um ano. Agentes também encontraram 24 munições no local.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) prendeu, no sábado (25), um homem que estava foragido havia mais de um ano. Os agentes localizaram o investigado em Santa Leopoldina, na região Serrana do estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as investigações, há indícios de que o homem continuava atuando, mesmo escondido, na organização de um grupo criminoso e no tráfico de drogas. O investigado possui condenações por três roubos e também responde por tentativa de homicídio.
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Agentes encontraram munições
A equipe cumpriu um mandado judicial que estava pendente contra o suspeito. Durante a abordagem, os agentes encontraram 24 munições dos calibres 9 mm e .380.
A apreensão resultou em uma autuação em flagrante por posse ilegal de munição de uso permitido e restrito. Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais.
A Polícia Federal coordena a FICCO/ES. A força-tarefa também reúne a Polícia Militar do Espírito Santo, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e as Guardas Municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.
O grupo atua de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.
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