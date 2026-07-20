Foragido por roubo desde 2023 é preso pela PM em Vitória

Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi preso pela Polícia Militar na noite da última sexta-feira (17), no bairro Gurigica, em Vitória. O mandado de prisão estava em aberto desde dezembro de 2023.

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Equipes da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar realizavam patrulhamento na região quando abordaram Jean Souza Neves nas proximidades do Cajun.

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Segundo a Polícia Militar, o local é conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nenhum material ilícito. No entanto, uma consulta aos sistemas de segurança apontou a existência do mandado de prisão por roubo.

A ordem judicial estava relacionada ao artigo 157 do Código Penal.

Após a confirmação, os militares prenderam o homem e o encaminharam para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Homem já havia sido preso em 2020

Jean Souza Neves já havia sido preso pela Polícia Militar em agosto de 2020. Na ocasião, os policiais também cumpriram um mandado de prisão relacionado ao crime de roubo.

Ele foi localizado durante uma operação no Morro do Jaburu, também em Vitória. A ação policial ainda resultou na prisão de outros dois homens e na apreensão de drogas e armas.