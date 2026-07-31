Frente fria muda o tempo e traz chuva para algumas cidades do Espírito Santo

A aproximação de uma frente fria pelo oceano muda as condições do tempo no Espírito Santo nesta sexta-feira (31). O sistema transporta umidade do mar para o continente e favorece a ocorrência de chuva em parte do estado.

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O dia começa com chuva rápida no litoral sul, na Região Serrana e na Grande Vitória. As nuvens devem diminuir gradualmente ao longo do período.

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Durante a tarde, a frente fria avança em direção ao norte capixaba. O deslocamento pode provocar pancadas rápidas de chuva na Região Nordeste entre o fim da tarde e a noite.

Nas áreas mais afastadas do litoral, o céu terá variação de nuvens, mas não há previsão de chuva.

Grande Vitória

A Grande Vitória terá muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C.

Em Vitória, os termômetros também ficam entre 18 °C e 28 °C.

Região Sul

O litoral da Região Sul pode registrar chuva rápida. Nas demais áreas, não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 15 °C e a máxima de 26 °C.

Região Serrana

A Região Serrana terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns períodos.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 17 °C e 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam de 16 °C a 25 °C.

Região Norte

A Região Norte terá sol entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 18 °C, com máxima de 30 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens e o tempo permanece seco.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 20 °C e 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 18 °C e 29 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá muitas nuvens. A previsão indica chuva rápida entre a tarde e a noite.

As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.