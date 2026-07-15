Governador Ricardo Ferraço visita obras de loja que deve gerar cerca de 200 empregos diretos no ES

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, visitou, na manhã desta quarta-feira (15), as obras da nova unidade da Havan em Vila Velha, acompanhado do proprietário da empresa, Luciano Hang. O empreendimento está sendo construído na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, com previsão de inauguração em outubro deste ano.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A nova unidade recebeu investimento de aproximadamente R$ 120 milhões e deve gerar cerca de 200 empregos diretos durante a operação. A loja será a segunda da rede no Espírito Santo e contará com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área total, além de estacionamento e espaços destinados às atividades administrativas e comerciais do empreendimento.

“A instalação de novos empreendimentos contribui para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Seguimos trabalhando para criar um ambiente favorável aos investimentos em todas as regiões do Estado”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

Durante a visita, Luciano Hang destacou os investimentos realizados pela empresa no Espírito Santo e informou que a Havan avalia novas oportunidades de expansão no Estado.

“Conheço Ricardo há 12 anos, desde quando inauguramos a loja de Linhares. O Espírito Santo tem uma grande capacidade de investimento. Estamos investindo cerca de R$ 120 milhões nesta unidade, que terá 20 mil metros quadrados, e avaliando outras cidades capixabas para novos investimentos e geração de empregos”, disse Hang.

A unidade de Vila Velha será a maior da rede Havan no Espírito Santo e está sendo construída em um terreno de aproximadamente 28 mil metros quadrados, ao lado do Assaí Atacadista e próximo à Rodovia Darly Santos. O empreendimento deverá contar ainda com centenas de vagas de estacionamento para automóveis, motocicletas e bicicletas.