Governador Ricardo Ferraço visita obras de loja que deve gerar cerca de 200 empregos diretos no ES
A nova unidade recebeu investimento de aproximadamente R$ 120 milhões e deve gerar cerca de 200 empregos diretos durante a operação.
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, visitou, na manhã desta quarta-feira (15), as obras da nova unidade da Havan em Vila Velha, acompanhado do proprietário da empresa, Luciano Hang. O empreendimento está sendo construído na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, com previsão de inauguração em outubro deste ano.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A nova unidade recebeu investimento de aproximadamente R$ 120 milhões e deve gerar cerca de 200 empregos diretos durante a operação. A loja será a segunda da rede no Espírito Santo e contará com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área total, além de estacionamento e espaços destinados às atividades administrativas e comerciais do empreendimento.
“A instalação de novos empreendimentos contribui para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Seguimos trabalhando para criar um ambiente favorável aos investimentos em todas as regiões do Estado”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.
Durante a visita, Luciano Hang destacou os investimentos realizados pela empresa no Espírito Santo e informou que a Havan avalia novas oportunidades de expansão no Estado.
“Conheço Ricardo há 12 anos, desde quando inauguramos a loja de Linhares. O Espírito Santo tem uma grande capacidade de investimento. Estamos investindo cerca de R$ 120 milhões nesta unidade, que terá 20 mil metros quadrados, e avaliando outras cidades capixabas para novos investimentos e geração de empregos”, disse Hang.
A unidade de Vila Velha será a maior da rede Havan no Espírito Santo e está sendo construída em um terreno de aproximadamente 28 mil metros quadrados, ao lado do Assaí Atacadista e próximo à Rodovia Darly Santos. O empreendimento deverá contar ainda com centenas de vagas de estacionamento para automóveis, motocicletas e bicicletas.
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