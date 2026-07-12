Grave acidente envolvendo duas motocicletas deixa um morto e feridos em Cachoeiro

Uma pessoa morreu na noite deste sábado (11) após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Testemunhas relataram que o fato ocorreu por causa de uma colisão entre os dois veículos. Após o impacto, um dos motociclistas, que conduzia uma Honda Biz, caiu na pista e, em seguida, foi atingido por um carro que passava pelo trecho. Entretanto ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias exatas do acidente.

Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. Uma delas seria um homem mais jovem e a outra um mais idoso. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico em estado crítico.

Até a publicação desta reportagem, a Polícia Militar e os demais órgãos responsáveis ainda não haviam divulgado informações oficiais sobre a dinâmica da colisão, as causas do acidente ou a identificação dos envolvidos.