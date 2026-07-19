Polícia Militar encontra procurado por roubo durante atendimento de denúncia em Guaçuí
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegre para as providências legais.
A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em aberto contra um homem durante a averiguação de uma denúncia de possível furto de café na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O suspeito foi localizado em uma residência próxima ao local da ocorrência. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os militares confirmaram a ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Coração de Jesus (MG) por roubo.
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O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegre para as providências legais.
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