Polícia Militar encontra procurado por roubo durante atendimento de denúncia em Guaçuí

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em aberto contra um homem durante a averiguação de uma denúncia de possível furto de café na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí.

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O suspeito foi localizado em uma residência próxima ao local da ocorrência. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os militares confirmaram a ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Coração de Jesus (MG) por roubo.

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O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegre para as providências legais.