Hacker invade site da Câmara de Cariacica e divulga imagem de Kid Bengala

O site da Câmara de Vereadores de Cariacica sofreu um ataque hacker nesta terça-feira (14). A plataforma exibiu de uma imagem do ator pornô, Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como “Kid Bengala”.

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A Câmara Municipal afirma que não houve qualquer tipo de vazamento, roubo ou comprometimento de dados institucionais, legislativos ou de cidadãos. Os sistemas internos e as bases de dados continuam intactos e protegidos.

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A auditoria técnica realizada concluiu que o episódio não se tratou de uma quebra de barreiras ou falha estrutural do servidor, mas sim de um ato de vandalismo digital decorrente do comprometimento de uma credencial (usuário e senha) individual e de nível operacional, cujo acesso era restrito exclusivamente à postagem de notícias e banners informativos.

Câmara emite nota oficial

A Câmara de Vereadores de Cariacica emitiu um comunicado oficial nesta terça-feira (14), e reforçou que não houve danos no atendimento ao público. Confira a nota na íntegra:

Ação Rápida e Normalização: Assim que a inserção de conteúdo indevido foi identificada, a equipe técnica de Tecnologia da Informação agiu prontamente, realizando a remoção do material e o completo restabelecimento do sistema ainda no sábado (11). O portal encontra-se totalmente estável, seguro e operando dentro da normalidade.

Segurança dos Dados Preservada: A Câmara Municipal assegura e garante que não houve qualquer tipo de vazamento, roubo ou comprometimento de dados institucionais, legislativos ou de cidadãos. Os sistemas internos e as bases de dados permanecem intactos e protegidos.

Origem do Incidente: A auditoria técnica realizada constatou que o episódio não se tratou de uma quebra de barreiras ou falha estrutural do servidor, mas sim de um ato de vandalismo digital decorrente do comprometimento de uma credencial (usuário e senha) individual e de nível operacional, cujo acesso era restrito exclusivamente à postagem de notícias e banners informativos.

Providências Legais e Administrativas: A conta de acesso utilizada foi permanentemente bloqueada. Diante do fato, a Câmara Municipal está registrando um Boletim de Ocorrência junto à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos para que o caso seja criminalmente investigado e os responsáveis, identificados e punidos. Paralelamente, já foi iniciada uma auditoria interna em todas as contas de usuários cadastrados do sistema, e a atualização obrigatória das políticas de senhas de todos os servidores.

A Câmara Municipal de Cariacica repudia veementemente o uso de ferramentas digitais para a prática de atos ilícitos e vandalismo, reiterando seu compromisso com a transparência e a segurança da informação junto à população.