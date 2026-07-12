Helder lança pré-candidatura ao Governo do Estado e faz discurso com foco na economia do Sul do ES

O deputado federal Helder Salomão (PT) lançou neste sábado (11), em Cachoeiro de Itapemirim, sua pré-candidatura ao Governo do Espírito Santo com discurso voltado para a descentralização do desenvolvimento econômico e no fortalecimento das vocações regionais do Sul do Estado.

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Ao lado do senador Fabiano Contarato (PT) e de pré-candidatos às Assembleias Legislativa e Câmara dos Deputados, como a deputada federal Jack Rocha, ele afirmou que pretende construir um governo voltado ao desenvolvimento humano e alinhado às políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante o evento, Helder destacou que o Sul capixaba será uma das prioridades de sua gestão, caso seja eleito. Segundo o parlamentar, a região precisa de um planejamento integrado, elaborado em parceria com prefeitos, vereadores, empresários, trabalhadores e representantes da sociedade civil, para definir investimentos que atendam às necessidades locais.

“Eu quero ser o governador que mais trabalhou para o Sul do Espírito Santo, e isso é possível se nós pensarmos junto com os atores políticos, econômicos e sociais da região. Ouvindo os prefeitos municipais, os vereadores, os empresários, os trabalhadores, as organizações da sociedade, pensarmos juntos um projeto integrado, que contemple investimentos em infraestrutura, logística, mas, sobretudo, inovação”, afirma.

Entre as áreas consideradas estratégicas, o pré-candidato citou infraestrutura, logística, inovação tecnológica e o fortalecimento do setor de rochas ornamentais, uma das principais atividades econômicas da região.

“Nós precisamos de inovação tecnológica, especialmente aqui que nós temos as rochas ornamentais que são muito fortes. Nós precisamos potencializar a nossa indústria”, diz.

Potencial turístico do Sul do ES com foco no Caparaó

Helder ainda afirmou que pretende ampliar os investimentos no turismo regional, com ações integradas entre os municípios e valorização dos atrativos naturais, culturais e gastronômicos, incluindo o potencial do Caparaó.

“Eu avalio que o Sul do Estado, que tem uma força grande no turismo, precisa ser desenvolvido, além do que já foi feito até hoje, o Sul do Espírito Santo pode dar um salto de qualidade, integrando o desenvolvimento com as prefeituras, com os municípios que compõem a região, de todo o Sul, inclusive do Caparaó, principalmente do Caparaó”, explica o pré-candidato.

Na saúde, também defendeu a regionalização dos serviços públicos como forma de descentralizar investimentos, ampliar o acesso ao atendimento especializado e reduzir as desigualdades entre a Grande Vitória e o interior do Espírito Santo.

“E a gente consiga regionalizar o atendimento em saúde, interiorizar o desenvolvimento para gerar emprego e renda, e apoiar prioritariamente, ou seja, de forma muito vigorosa, a micro e pequena empresa, sem descuidar das grandes e médias”, ressaltou Helder.