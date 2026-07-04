Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar amigo, ocultar corpo e incendiar carro no ES

O Tribunal do Júri condenou, nesta sexta-feira (4), Almando Batista Vieira Junior a 25 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de Edgleyson Abrão da Silva, crime ocorrido em novembro de 2023, em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

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O réu foi considerado culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado — por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima —, além de ocultação de cadáver, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o MPES, a atuação da Promotoria de Justiça Criminal de São Mateus teve como objetivo garantir a responsabilização do acusado, em defesa da vida, dos direitos da vítima e da sociedade.

Entenda o caso

O crime aconteceu no dia 18 de novembro de 2023, em Guriri, distrito de São Mateus. Segundo as investigações, vítima e acusado retornavam de um bar no carro de Edgleyson Abrão da Silva quando iniciaram uma discussão.

Conforme o depoimento do próprio réu, o desentendimento teria sido motivado por uma suposta paixão não correspondida da vítima.

Durante a discussão, Almando Batista Vieira Junior efetuou um disparo na cabeça da vítima, ainda dentro do veículo. Em seguida, colocou o corpo no porta-malas, dirigiu até um local onde abandonou o cadáver e, posteriormente, levou o carro para outro ponto, onde ateou fogo ao veículo na tentativa de ocultar provas.