Homem é preso após expulsar a mãe de casa e descumprir medida protetiva em Guaçuí

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (20), em Guaçuí, após descumprir uma medida protetiva concedida à própria mãe. Segundo a Polícia Civil, ele retornou à residência da vítima, retirou a mulher do imóvel e se recusou a deixar o local.

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A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Guaçuí e do Núcleo de Atendimento à Mulher. A equipe cumpriu uma ordem expedida pela 2ª Vara de Guaçuí.

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O mandado teve como base o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

De acordo com o relato apresentado pela vítima, o homem já havia sido preso em flagrante por ameaçá-la. Após deixar a prisão, ele voltou para a casa da mãe, mesmo sabendo que estava proibido de se aproximar dela.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito expulsou a mulher da residência e se recusou a sair do imóvel. Diante da situação, ela precisou se abrigar na casa de familiares.

A Polícia Civil comunicou os novos fatos à Justiça. Em seguida, o juízo decretou a prisão preventiva do homem. A decisão judicial também determinou o retorno da vítima à própria residência, com o apoio das forças policiais.

Após a prisão, os policiais conduziram o homem à unidade policial para a realização dos procedimentos previstos. Posteriormente, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.