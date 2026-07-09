Homem morre após ser brutalmente espancado pela companheira no ES

Um homem de 57 anos morreu após ser agredido pela companheira no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na última quarta-feira (8).

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De acordo com informações da polícia, a suspeita, de 47 anos, relatou aos militares que convivia com a vítima havia apenas dois dias. Segundo ela, as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.

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Ainda conforme o relato registrado pela polícia, a mulher afirmou que agrediu o companheiro durante a briga. A vítima caiu e perdeu a consciência.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional.