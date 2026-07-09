Segurança

Homem morre após ser brutalmente espancado pela companheira no ES

Segundo a polícia, a suspeita relatou que as agressões ocorreram após uma discussão por ciúmes; ela foi autuada em flagrante por homicídio.

policia civil rio bananal
Foto: Divulgação

Um homem de 57 anos morreu após ser agredido pela companheira no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na última quarta-feira (8).

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De acordo com informações da polícia, a suspeita, de 47 anos, relatou aos militares que convivia com a vítima havia apenas dois dias. Segundo ela, as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.

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Ainda conforme o relato registrado pela polícia, a mulher afirmou que agrediu o companheiro durante a briga. A vítima caiu e perdeu a consciência.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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