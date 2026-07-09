Jovem sai de São Paulo para encontrar namorado no ES e o pior acontece; entenda

Uma jovem de 24 anos foi mantida em cárcere privado, agredida e ameaçada de morte após sair de São Paulo para encontrar um homem de 32 anos, morador de Viana, no Espírito Santo.

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Segundo informações da polícia, os dois haviam se conhecido pela internet. A intenção da vítima era permanecer definitivamente na cidade ao lado do namorado.

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A jovem foi encontrada na região de Morada de Bethânia. A polícia foi acionada pela mãe da vítima, que mora no Ceará, após tomar conhecimento da situação da filha.

Aos policiais, a jovem relatou que chegou ao Espírito Santo no dia 2 de julho, depois de ser convidada pelo namorado. No dia seguinte, segundo ela, começaram as agressões, as ameaças de morte e o impedimento de deixar o local.

O suspeito negou as acusações. Mesmo assim, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, am