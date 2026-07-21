Hospital do Câncer de Cachoeiro: Dr. Bruno projeta salto no atendimento oncológico no Sul do ES

As obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim seguem em ritmo acelerado e começam a revelar a dimensão daquele que será um dos maiores investimentos na saúde do Sul do Espírito Santo. Embora o canteiro ainda esteja cheio de estruturas metálicas, concreto e máquinas em operação, o empreendimento já desperta expectativa por ampliar significativamente a assistência aos pacientes oncológicos da região. Um dos principais destaques da nova unidade será a expansão do serviço de radioterapia.

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O médico e deputado estadual Dr. Bruno Resende visitou as obras do novo hospital. Ele explicou que, quando pronto, a unidade terá uma estrutura de radioterapia muito superior à atualmente disponível, permitindo ampliar a oferta de tratamento para pacientes com câncer.

Radioterapia quatro vezes maior

“Nós vamos tratar milhares de pessoas. Hoje, para você ver, aqui agora onde nós estamos, aqui vai ser o futuro serviço de radioterapia. Essa área onde nós estamos agora pisando vai ser um bunker, que é a sala que vai receber um acelerador linear. Nós vamos ter uma ampliação só do serviço de radioterapia em torno de 3, 4 vezes o tamanho do serviço que nós temos hoje”, afirmou.

A expectativa é que a nova estrutura transforme a capacidade de atendimento da oncologia na região. Atualmente, o serviço atende cerca de mil novos pacientes por ano, mas a projeção é de um crescimento expressivo após a conclusão das obras e instalação dos equipamentos.

“Então, hoje nós atendemos aproximadamente de 1.000 a 1.200 pacientes novos por ano. Nós vamos esperar 4.000 pacientes novos por ano em potencial de atendimento nesse novo serviço”, destacou Bruno Resende.

O projeto prevê uma área construída de aproximadamente 23 mil metros quadrados, sendo que a radioterapia ocupará uma parte significativa da edificação. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Luis Carlos Ribeiro, o setor foi planejado para concentrar tecnologia e infraestrutura capazes de atender à alta demanda da região.

Bunkers e braquiterapia

“Todo hospital tem 23.000 metros quadrados, a radioterapia contempla a metade do segundo pavimento sobre o solo quase todo. Tem 30 por 30, na verdade, a gente tem uma área bem grande para uma radioterapia. Na verdade, são duas, são dois bunkers, o bunker 1, o bunker 2 e uma braquiterapia ainda. Então, a radioterapia é o coração do Hospital do Câncer de Cachoeiro”, explicou.

Além da complexidade da estrutura, a construção exige uma operação de grande porte. Atualmente, cerca de 80 trabalhadores atuam diretamente na execução da área destinada à radioterapia, que receberá uma das maiores concretagens da obra.

“A gente está empregado com 80 funcionários, trabalhando diretamente aqui na radioterapia. A radioterapia vai ter um volume de concreto de 1.000 metros cúbicos. Na verdade, deve ser mais ou menos 120 caminhões de concreto, isso numa concretagem só. Na verdade, vai ser dois dias concretando essa área da radioterapia”, detalhou Luis Carlos Ribeiro.

Desafios pós obras

Apesar do avanço físico da construção, o projeto ainda conta com etapas importantes até a sua entrega definitiva. Além da conclusão da obra civil, será necessário garantir recursos para aquisição de equipamentos, estruturação dos serviços e funcionamento do hospital.

“Tem muito trabalho pela frente, na captação de recursos, no trabalho político para que, de fato, a gente consiga entregar a chave na mão. Depois disso, nós temos que equipar o hospital, temos que estruturar o hospital. Então, tem muito trabalho pela frente, mas nós estamos muito animados, nós estamos com muito amor por essa obra e por tudo aquilo que ela vai significar na vida das pessoas. Nós não vamos descansar. Enquanto a gente não tiver um hospital aqui, de fato, completo, nós não vamos descansar”, concluiu Bruno Resende.