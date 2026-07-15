Identificado ciclista morto em acidente em rodovia de Cachoeiro

O ciclista que morreu após ser atingido por uma caminhonete, na tarde desta terça-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, foi identificado como Onides Luiz Pereira, de 55 anos. Ele completaria 56 anos no próximo dia 30.

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O acidente aconteceu na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village da Luz.

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Segundo a Polícia Militar, Onides saía do trabalho, em uma empresa de mármore e granito localizada às margens da rodovia, quando foi atingido por uma Volkswagen Amarok.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, o motorista abandonou a caminhonete e fugiu. Até a última atualização desta reportagem, ele ainda não havia sido localizado.