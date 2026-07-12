Ifes abre 797 vagas para graduação sem Enem; veja oportunidades em cidades do Sul do Estado

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu 797 vagas para cursos de graduação em diversos campi do Estado por meio do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026. O destaque desta edição é que a seleção será realizada apenas por uma prova de redação, sem a necessidade de utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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No Sul do Espírito Santo, o edital contempla vagas nos campi de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Piúma e Venda Nova do Imigrante.

As inscrições estarão abertas de 20 de julho a 31 de agosto de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do Ifes. A taxa de participação é de R$ 85.

A prova de redação será aplicada no dia 27 de setembro de 2026, às 14h. Já o resultado final do processo seletivo está previsto para 4 de dezembro, com início das aulas no primeiro semestre letivo de 2027.

Ações afirmativas

Metade das 797 vagas será destinada às políticas de ações afirmativas. As cotas são voltadas a candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas públicas, conforme as regras previstas no edital.

Estudantes que cursaram os dois últimos anos do Ensino Médio em escolas públicas têm direito à isenção da taxa de inscrição. O benefício também é destinado a candidatos que estudaram em escolas particulares como bolsistas integrais por comprovada vulnerabilidade socioeconômica. O pedido de isenção deverá ser realizado entre 20 de julho e 20 de agosto.

Além das unidades do Sul do Estado, o processo seletivo também contempla vagas nos campi de Aracruz, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus e Viana.