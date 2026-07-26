Incêndio afeta transferência de pacientes das UPAs em Cachoeiro
Fogo danificou a rede de fibra óptica responsável pela comunicação com a Central de Regulação; equipes trabalham para restabelecer o serviço.
Um incêndio em um poste danificou a rede de fibra óptica usada na comunicação com a Central de Regulação de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O problema causa dificuldades temporárias na transferência de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para os hospitais do município.
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A Prefeitura de Cachoeiro divulgou um comunicado sobre a situação na manhã deste domingo (26).
Rede de comunicação foi danificada
De acordo com o município, o fogo atingiu a estrutura e comprometeu a fibra óptica responsável pelo contato com a Central de Regulação.
O sistema auxilia a organização das transferências de pacientes que precisam deixar as UPAs e seguir para unidades hospitalares.
Com a interrupção da comunicação, o processo enfrenta limitações temporárias.
Empresa foi acionada para realizar reparo
A EDP foi acionada para reparar a estrutura atingida pelo incêndio.
A equipe técnica da Prefeitura acompanha os trabalhos para que a comunicação seja restabelecida o mais rapidamente possível.
O município não informou uma previsão para a normalização completa do serviço.
O incêndio ocorreu em um poste no bairro Gilberto Machado, nas proximidades da Rodoviária de Cachoeiro. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.
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