Incêndio termina em tragédia: idosos são encontrados mortos
O fogo teve início por volta das 2h20 em um apartamento localizado no primeiro pavimento de um edifício residencial
Um incêndio de grandes proporções em um apartamento residencial terminou em tragédia na madrugada deste domingo (12), no Centro de Curitiba. Um homem, de 60 anos, e uma mulher, de 63, morreram durante o incêndio, enquanto outro morador, de 62 anos, foi resgatado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O fogo teve início por volta das 2h20 em um apartamento localizado no primeiro pavimento de um edifício na Rua Conselheiro Laurindo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel havia sido adaptado com divisórias de madeira, formando oito quartos, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas.
A Polícia Civil do Paraná instaurará um inquérito para esclarecer o que provocou o incêndio.
As duas vítimas foram encontradas sem vida durante o combate ao incêndio. O homem foi localizado no banheiro, enquanto a mulher estava em um dos quartos do apartamento.
Já o terceiro morador foi retirado do imóvel com ferimentos graves e encaminhado para atendimento hospitalar.
No momento do incêndio 25 pessoas ocupavam o edifício. Sete foram encaminhadas para abrigos públicos. As demais seguiram para residências de familiares e amigos.
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