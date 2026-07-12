Incêndio termina em tragédia: idosos são encontrados mortos

Um incêndio de grandes proporções em um apartamento residencial terminou em tragédia na madrugada deste domingo (12), no Centro de Curitiba. Um homem, de 60 anos, e uma mulher, de 63, morreram durante o incêndio, enquanto outro morador, de 62 anos, foi resgatado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

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O fogo teve início por volta das 2h20 em um apartamento localizado no primeiro pavimento de um edifício na Rua Conselheiro Laurindo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel havia sido adaptado com divisórias de madeira, formando oito quartos, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas.

A Polícia Civil do Paraná instaurará um inquérito para esclarecer o que provocou o incêndio.

As duas vítimas foram encontradas sem vida durante o combate ao incêndio. O homem foi localizado no banheiro, enquanto a mulher estava em um dos quartos do apartamento.

Já o terceiro morador foi retirado do imóvel com ferimentos graves e encaminhado para atendimento hospitalar.

No momento do incêndio 25 pessoas ocupavam o edifício. Sete foram encaminhadas para abrigos públicos. As demais seguiram para residências de familiares e amigos.