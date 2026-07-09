Inscrições abertas para curso gratuito de redes de tecnologia em Alegre; veja como participar

A Prefeitura de Alegre, em parceria com a Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e a empresa Digital Net, está com inscrições abertas para o Curso de Auxiliar Técnico em Redes de Tecnologia. A iniciativa busca ampliar a qualificação profissional da população, oferecendo conhecimentos voltados à área de redes e infraestrutura de tecnologia, um segmento com crescente demanda no mercado de trabalho.

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As aulas serão realizadas nos dias 18 de julho, 25 de julho e 1º de agosto, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Os participantes terão acesso a conteúdos que podem contribuir para a inserção ou o aperfeiçoamento profissional no setor de tecnologia da informação.

As inscrições devem ser feitas diretamente no CRAS. A Prefeitura destaca que a capacitação representa uma oportunidade para quem deseja investir na formação profissional, ampliar as perspectivas de empregabilidade e desenvolver novas competências em uma área estratégica para o mercado de trabalho.