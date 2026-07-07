Inscrições para o Prouni 2026 começam nesta terça

Estudantes interessados em bolsa de estudos ofertada pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) podem se inscrever no processo seletivo para o segundo semestre de 2026. As inscrições começam nesta terça-feira, (11), e seguem até a próxima sexta (17).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Maior Atacado Pet do Brasil inaugura em Cachoeiro com ação especial para os clientes neste sábado

Quem pode se inscrever

Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a redação do Enem.

Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública

ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada

ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada

ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação

ser professor ativo da rede pública de ensino que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos.

Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio não pode se inscrever no Prouni 2026.

Com informações da Agência Brasil.