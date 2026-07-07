Inscrições para o Prouni 2026 começam nesta terça
As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (17).
Estudantes interessados em bolsa de estudos ofertada pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) podem se inscrever no processo seletivo para o segundo semestre de 2026. As inscrições começam nesta terça-feira, (11), e seguem até a próxima sexta (17).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Quem pode se inscrever
Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a redação do Enem.
- Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:
- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública
- ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada
- ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada
- ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação
- ser professor ativo da rede pública de ensino que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos.
Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio não pode se inscrever no Prouni 2026.
Com informações da Agência Brasil.
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