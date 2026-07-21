Café gera empregos e renda para 131 mil famílias no Espírito Santo

Poucos produtos conseguem conectar tantos setores da economia quanto o café. No Espírito Santo, essa força se traduz em liderança nacional na produção de café conilon. O estado concentra 69,1% de toda a área cultivada da variedade no Brasil, 286,7 mil hectares, e responde por 65,4% da produção nacional.

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O protagonismo, porém, não se limita ao campo: a atividade impulsiona empregos, movimenta o comércio e turismo e gera renda em praticamente todo o território capixaba.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base em seu relatório “Especial Café – Retrato da economia”, com dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Organização Internacional do Café, Comex Stat, Embrapa e Ministério do Trabalho e Emprego.

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Segundo o levantamento, o Espírito Santo possui a segunda maior área cultivada de café do Brasil, com 424,8 mil hectares, sendo 286,7 mil destinados ao conilon e 138,1 mil ao arábica. Além de liderar a produção nacional do conilon, o estado também ocupa a terceira posição na produção de café arábica, com forte presença nas regiões de montanha, o que mostra a diversidade e a competitividade da cafeicultura capixaba. Isso também colocou o estado como o segundo maior produtor de café do país.

“O café é uma atividade que ultrapassa a produção agrícola e movimenta uma cadeia econômica extremamente ampla. O estudo mostra que seu impacto alcança a indústria, logística, comércio, turismo e serviços, gerando renda, empregos e oportunidades em praticamente todo o estado. Compreender essa dimensão é fundamental para identificar caminhos que ampliem a agregação de valor e potencializem ainda mais a economia do Espírito Santo”, destacou o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza.

A força da cafeicultura também se espalha pelo interior do estado. Atualmente, cerca de 131 mil famílias estão envolvidas na cadeia produtiva do café, distribuídas por todos os municípios capixabas, com exceção de Vitória.

São aproximadamente 60 mil propriedades produtoras, o que representa dois terços das propriedades agrícolas do Espírito Santo. Além da relevância econômica, a cafeicultura possui forte dimensão social. Cerca de 73% dos produtores pertencem à agricultura familiar, o que amplia o impacto da atividade sobre a geração de renda e a permanência das famílias no meio rural.

Outro destaque do relatório é a geração de empregos. Apenas nos meses de abril e maio de 2025, período de intensificação da colheita, o cultivo de café foi responsável pela criação de 8.065 postos formais de trabalho no Espírito Santo, resultado 29,4% superior ao registrado no mesmo período de 2024 e o maior da série histórica iniciada em 2020.

O estudo mostra ainda que o impacto econômico da cafeicultura vai muito além das propriedades rurais. O café movimenta atividades como beneficiamento, armazenagem, transporte, industrialização, exportação, cafeterias, turismo rural e experiências ligadas ao consumo, tornando-se um importante vetor de desenvolvimento regional.

Para o presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo e diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, Marcus Magalhães, a força do setor está justamente na integração entre diferentes segmentos econômicos.

“A cadeia de valor do café é uma das mais completas e integradas da economia, porque conecta o campo, a indústria, o comércio e os serviços. A cada etapa, o produto recebe novos processos e agrega valor, desde o beneficiamento e a logística até chegar às cafeterias e ao consumidor final. Essa dinâmica faz do café um verdadeiro multiplicador econômico, capaz de gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento em diferentes setores”.

No mercado internacional, o protagonismo brasileiro também chama a atenção. Em 2025, o café respondeu por US$ 15,6 bilhões em exportações, ocupando a quinta posição entre os principais produtos da pauta exportadora nacional e representando cerca de 4,5% das exportações brasileiras.

“Além dos números, no relatório, apontamos oportunidades para ampliar a competitividade da cafeicultura capixaba por meio da industrialização, da produção de cafés especiais, da expansão do turismo de experiência, do fortalecimento das exportações de produtos com maior valor agregado e da ampliação de certificações e práticas de rastreabilidade”, detalhou André Spalenza.

Sobre o Sistema Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 431.803 empresas, responsáveis por 58% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 663 mil pessoas. Com mais de 30 unidades, ações itinerantes e presença em todos os municípios capixabas – de forma física e on-line –, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo.

A entidade representa 26 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado. O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e Faesa, com apoio do Senac-ES, Sesc-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).