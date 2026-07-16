Itapemirim: prefeito abre mão de festa e investe recursos na construção de creche
A ordem de serviço para a construção da Creche do Garrafão e também para a quadra da comunidade de Córrego do Ouro serão dadas no dia 30 de julho, às 17 horas.
O prefeito de Itapemirim, Geninho Alves, anunciou nesta quinta-feira (16), que a tradicional Festa da Vila, também conhecida como Exposição, não será realizada em 2026. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que a decisão foi tomada diante do cenário financeiro enfrentado pelo município e destacou que a prioridade será direcionar os recursos para investimentos na área da educação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o prefeito, a decisão foi difícil por reconhecer a importância cultural e social do evento para a população. No entanto, ele ressaltou que a responsabilidade administrativa exige escolhas que atendam às necessidades mais urgentes do município.
“Todos sabem que a Festa da Vila, a nossa exposição, é muito importante para a nossa cidade. Valorização da cultura, da nossa gente, e por esse motivo não foi fácil tomar essa decisão. Mas governar é, antes de tudo, fazer escolhas responsáveis”, afirmou.
Ao explicar o contexto financeiro, Geninho disse que a administração enfrenta um momento delicado, atribuído à situação herdada de gestões anteriores e à redução na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De acordo com ele, a prefeitura trabalha para reorganizar as contas públicas sem interromper investimentos considerados essenciais.
“Estamos passando por um momento delicado no município de Itapemirim. Isso reflete gestões passadas e a queda do ICMS. Estamos trabalhando para organizar a casa. No ano passado, fizemos investimentos na saúde, ampliamos o atendimento e vamos seguindo em frente”, declarou.
O prefeito destacou que o recurso previsto para a realização da festa será destinado à construção da Creche do Garrafão, obra que classificou como prioritária para o município. Segundo ele, a escolha foi pautada pela necessidade de ampliar os investimentos na educação.
“Com o mesmo valor de investimento, podemos fazer a Exposição, que é a Festa da Vila, ou avançar com uma obra de tamanha importância para a educação, que é a Creche do Garrafão. Eu confesso a vocês que, como prefeito jovem, gostaria muito de fazer a festa. Mas, como gestor, eu sei que a educação sempre vem em primeiro lugar”, afirmou.
A ordem de serviço para a Creche do Garrafão e também para a quadra da comunidade de Córrego do Ouro serão dadas no dia 30 de julho, às 17 horas.
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