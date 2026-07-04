Jorge Silva e Zé Maria Cola vencem eleições da Mútua-ES e do Crea-ES com ampla vantagem
Chapa conquista votação expressiva nas eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua no Espírito Santo e comandará as duas instituições nos próximos anos.
Com uma votação expressiva, Jorge Silva e Zé Maria Cola foram eleitos para comandar a Mútua-ES e o Crea-ES, respectivamente. O resultado das eleições confirmou o favoritismo da chapa e garantiu uma vitória ampla sobre os demais candidatos, refletindo o apoio da categoria formada por profissionais da engenharia, agronomia e geociências no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Jorge Silva, que encerra seu mandato à frente do Crea-ES, recebeu 3.594 votos e será o novo presidente da Mútua-ES. Já Zé Maria Cola foi escolhido para assumir a presidência do Crea-ES, dando sequência às ações desenvolvidas pela atual gestão.
A ampla diferença de votos reforçou o respaldo conquistado pela chapa entre os profissionais registrados no Sistema Confea/Crea e Mútua. Ao longo da campanha, os candidatos defenderam a continuidade de iniciativas voltadas à valorização profissional, ao fortalecimento das entidades e à ampliação dos benefícios oferecidos à categoria.
Segundo os apoiadores da chapa, o resultado também reflete o reconhecimento pelo trabalho realizado nos últimos anos, marcado pelo fortalecimento institucional, maior proximidade com os profissionais e defesa das demandas da engenharia capixaba.
Após a confirmação da vitória, Jorge Silva agradeceu a confiança dos eleitores e afirmou que a expressiva votação amplia a responsabilidade da nova missão.
“O resultado aumenta nossa responsabilidade. Recebo essa missão com gratidão e com o compromisso de continuar trabalhando em favor dos profissionais e do fortalecimento das nossas instituições”, declarou.
Com o resultado, Jorge Silva e Zé Maria Cola iniciam um novo ciclo à frente da Mútua-ES e do Crea-ES, respaldados por uma votação que consolidou o projeto que conduzirá as duas instituições nos próximos anos.
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