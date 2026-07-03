Jornalistas do ES podem se inscrever no Prêmio Fapes 2026

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo abriu as inscrições para o Prêmio Fapes de Ciência, Tecnologia, Inovação e Jornalismo, edição 2026. O edital prevê R$ 308 mil em premiações e reconhece projetos, trajetórias profissionais e matérias jornalísticas ligadas à Fapes ou a programas e projetos fomentados pela Fundação.

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Nesta edição, o prêmio homenageia a Professora Jurema José de Oliveira. A homenagem reconhece sua trajetória acadêmica e sua contribuição para o fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Espírito Santo. A iniciativa busca valorizar a produção científica, a extensão, o empreendedorismo inovador e o jornalismo que aproxima a ciência da população capixaba.

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Quem pode participar do Prêmio Fapes 2026

O edital contempla pesquisadores, extensionistas e empreendedores vinculados a projetos contratados pela Fapes. Esses projetos precisam ter sido executados a partir de 1º de janeiro de 2019 e concluídos até 31 de dezembro de 2025.

Profissionais de jornalismo que moram no Espírito Santo também podem participar. Para isso, eles devem ser autores de matérias relacionadas à Fapes ou a programas e projetos fomentados pela Fundação.

Categorias do prêmio

O Prêmio Fapes 2026 terá três categorias principais. Ao todo, elas somam 11 subcategorias.

Na categoria Projetos, concorrem iniciativas de pesquisa, extensão e inovação contratadas pela Fapes. As subcategorias são:

Projetos de Pesquisa – Ciências da Vida, Projetos de Pesquisa – Ciências Exatas, Projetos de Pesquisa – Ciências Humanas, Projetos de Extensão e Projetos de Inovação.

Na categoria Destaque, o prêmio reconhece trajetórias profissionais. As subcategorias são:

Pesquisador Destaque, Extensionista Destaque e Empreendedor Destaque.

Já a categoria Jornalismo premia reportagens relacionadas à Fapes ou a programas e projetos fomentados pela Fundação. As subcategorias são:

Telejornalismo, Webjornalismo e Radiojornalismo.

Valor da premiação

O edital destina R$ 308 mil para a premiação. Em cada subcategoria, o primeiro colocado receberá R$ 12 mil. Além disso, a Fapes concederá duas menções honrosas, no valor de R$ 8 mil cada. A instituição fará o pagamento em parcela única, após a cerimônia de premiação e a publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado.

Prazos de inscrição

As inscrições começaram no dia 22 de junho de 2026. Para as categorias Projetos e Destaque, o prazo termina em 24 de julho de 2026, até 17h59.

Já para a categoria Jornalismo, as inscrições seguem até 15 de setembro de 2026, também até 17h59.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo SigFapes, com login e senha próprios. Cada participante pode enviar apenas uma inscrição. Caso envie mais de uma, a Fapes considerará válida somente a última inscrição enviada dentro do prazo.

Como será a seleção

A seleção terá três etapas: habilitação, análise por avaliadores ad hoc e votação final.

Na habilitação, a Fapes verifica se a inscrição atende aos requisitos do edital. A Fundação também confere se a documentação foi enviada corretamente.

Depois disso, as propostas habilitadas passarão pela avaliação de, no mínimo, dois avaliadores de fora do Espírito Santo. Esses avaliadores terão experiência na área correspondente. As cinco propostas com maior pontuação em cada subcategoria seguem para a etapa final.

Nas categorias Projetos e Destaque, um Comitê de Especialistas fará a decisão final. Na categoria Jornalismo, o público escolherá os vencedores por votação popular pela internet, no site da Fapes.

Datas importantes do edital

O resultado preliminar das etapas de habilitação e análise por avaliadores deve sair a partir de 8 de outubro de 2026.

Após a divulgação, os participantes terão cinco dias úteis para apresentar recurso. O resultado final dessas etapas está previsto para sair a partir de 26 de outubro de 2026.

A votação do Comitê de Especialistas, nas categorias Projetos e Destaque, ocorrerá de 3 a 9 de novembro de 2026. No mesmo período, a Fapes realizará a votação popular da categoria Jornalismo. O resultado final da seleção será divulgado a partir de 7 de dezembro de 2026.

Como os jornalistas podem participar?

A categoria Jornalismo abre espaço para reportagens em três formatos: televisão, web e rádio.

No Telejornalismo, a reportagem audiovisual precisa ter duração mínima de 1 minuto e 30 segundos e ter sido veiculada em emissora de televisão.

No Webjornalismo, o texto deve ter, no mínimo, 3 mil caracteres com espaço. Além disso, precisa ter sido publicado em portal de notícias com produção editorial própria e acesso público.

No Radiojornalismo, a reportagem em áudio precisa ter duração mínima de 1 minuto e 30 segundos, ter sido veiculada em emissora de rádio e estar disponível no canal oficial.

A matéria jornalística deve ter sido veiculada entre 1º de setembro de 2025 e 15 de setembro de 2026.

O jornalista também precisa comprovar residência no Espírito Santo, apresentar diploma de graduação em Comunicação Social/Jornalismo e anexar declaração do veículo. O documento deve confirmar a autoria e a data de veiculação da reportagem.

Critérios para reportagens jornalísticas

Na categoria Jornalismo, a avaliação vai considerar três critérios principais.

A humanização da ciência terá peso de 40 pontos. Já a clareza e qualidade narrativa valerá 30 pontos. O embasamento científico também terá peso de 30 pontos.

A banca avaliará se a reportagem aproxima a ciência do público, utiliza personagens, apresenta impactos sociais, científicos, tecnológicos, ambientais ou econômicos e usa dados, fontes ou especialistas confiáveis.