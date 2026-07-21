Jovem empina moto, perde o controle e morre após colisão em Cachoeiro

Um motociclista de 24 anos morreu após perder o controle da moto durante uma manobra sobre apenas uma roda e colidir com uma caminhonete na ES-486, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A vítima foi identificada como Gustavo Félix da Silva. Segundo a Polícia Militar, ele seguia em sentido contrário ao da caminhonete quando perdeu o controle da direção, invadiu a faixa oposta e atingiu a lateral do veículo.

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Após a colisão, a própria motocicleta foi projetada contra Gustavo, que sofreu ferimentos graves.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram Gustavo dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O motorista da caminhonete informou aos militares que trafegava normalmente pela rodovia quando viu o motociclista realizando a manobra.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar teve acesso às imagens de câmeras de segurança de uma empresa próxima. De acordo com o registro policial, as gravações confirmaram que o rapaz perdeu o controle da moto, atravessou para a pista contrária e bateu na lateral da caminhonete.

O condutor da caminhonete passou pelo teste do etilômetro passivo. O procedimento não indicou presença de álcool.

A PM constatou que os dois condutores estavam devidamente habilitados. A caminhonete apresentava licenciamento regular e foi liberada no local. A motocicleta estava com o licenciamento atrasado e foi removida para um pátio credenciado.

Após concluir os procedimentos na rodovia, a equipe seguiu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

No hospital, os militares foram informados de que Gustavo não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cachoeiro.