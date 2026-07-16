Líder do tráfico no Morro do Jaburu é preso em Vitória
Homem de 39 anos tinha mandado de prisão por violência doméstica e tentou fugir para dentro de uma residência, segundo a Polícia Militar.
Um homem de 39 anos, apontado pela Polícia Militar como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Morro do Jaburu, foi preso na noite desta quarta-feira (15), em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital.
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A prisão ocorreu durante um patrulhamento na Escadaria João Rosa Neto. Segundo a PM, os agentes reconheceram o suspeito e tentaram abordá-lo.
Ainda conforme a corporação, o homem desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro de uma residência. Os policiais acompanharam a fuga e entraram no imóvel, onde o localizaram em um dos cômodos.
Suspeito teria ordenado instalação de barricadas
Informações do setor de inteligência apontam que o detido exercia controle armado na região e teria ordenado a instalação de barricadas para dificultar o acesso das forças de segurança.
De acordo com a Polícia Militar, ele também possui registros por violação de domicílio, desobediência, desacato, lesão corporal, crimes relacionados à Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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