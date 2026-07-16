Líder do tráfico no Morro do Jaburu é preso em Vitória

Um homem de 39 anos, apontado pela Polícia Militar como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Morro do Jaburu, foi preso na noite desta quarta-feira (15), em Vitória.

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Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital.

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A prisão ocorreu durante um patrulhamento na Escadaria João Rosa Neto. Segundo a PM, os agentes reconheceram o suspeito e tentaram abordá-lo.

Ainda conforme a corporação, o homem desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro de uma residência. Os policiais acompanharam a fuga e entraram no imóvel, onde o localizaram em um dos cômodos.

Suspeito teria ordenado instalação de barricadas

Informações do setor de inteligência apontam que o detido exercia controle armado na região e teria ordenado a instalação de barricadas para dificultar o acesso das forças de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, ele também possui registros por violação de domicílio, desobediência, desacato, lesão corporal, crimes relacionados à Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde permaneceu à disposição da Justiça.