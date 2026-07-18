Linhares perde Alexandre Araújo, referência na comunicação do município

O jornalista e subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Linhares, Alexandre Araújo, morreu na madrugada deste sábado (18), aos 51 anos. Alexandre estava internado no Hospital Meridional, em Cariacica, na Grande Vitória. Ele fazia tratamento contra um linfoma, diagnosticado havia cerca de um mês e meio.

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Reconhecido como uma das principais figuras da comunicação de Linhares, o jornalista construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo e pela dedicação ao serviço público. Araújo trabalhou por mais de 20 anos na Prefeitura de Linhares. Durante esse período, atuou na comunicação institucional com compromisso, humanidade e respeito à população.

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Carreira

Além das atividades na administração municipal, ele escrevia uma coluna social em um site de notícias da região. O jornalista também coordenava o Miss Linhares, concurso responsável por selecionar representantes do município para o Miss Espírito Santo.

Ao longo da carreira, Alexandre ajudou a contar importantes capítulos da história de Linhares. O trabalho desenvolvido por ele também marcou colegas, amigos e profissionais da comunicação.

Prefeitura decreta luto oficial

A Prefeitura de Linhares decretou luto oficial de três dias em razão da morte do subsecretário. A administração municipal destacou os serviços prestados por Alexandre e sua contribuição para o fortalecimento da comunicação institucional. Familiares, amigos e colegas também lamentaram a perda e prestaram homenagens ao jornalista.