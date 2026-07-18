Motorista envolvida em acidente com morte na Ilha da Luz recebe alta hospitalar

A motorista que passou mal ao volante e atingiu dois motociclistas, na região do trevo da Ilha da Luz, teve alta hospitalar nessa sexta (17). A informação foi confirmada pela Santa Casa de Cachoeiro. Além disso, o outro motociclista, envolvido no acidente, também recebeu alta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O acidente

O acidente aconteceu na manhã de sexta, no trevo que dá acesso ao bairro Vila Rica e ao Centro. Segundo as informações iniciais, a condutora perdeu o controle do veículo após sofrer um mal-estar.

Leia também: Amigos organizam manifestação pacífica em memória de Sineone, vítima de grave acidente em Cachoeiro

Um dos motociclistas morreu pouco depois de ser levado ao hospital. A vítima foi identificada como Sineone Souza Buti da Silva e trabalhava como motoboy.

Manifestação pacífica

Na tarde do mesmo dia do acidente, motoboys, mototaxistas e amigos de Sineone organizaram uma manifestação pacífica em memória do jovem.

A ação aconteceu de maneira organizada e respeitosa. A proposta foi promover um ato pacífico, com respeito aos demais motoristas, motociclistas e moradores da região.