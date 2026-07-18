Sorteios das loterias aos sábados chegam ao fim; entenda

Atenção, apostadores, a Caixa Loterias alterou o dia dos sorteios regulares realizados aos sábados. A partir deste fim de semana, os concursos dessas modalidades passarão a ocorrer aos domingos. Os sorteios começarão às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Mas é importante ressaltar: a mudança afeta apenas os concursos que ocorriam aos sábados.

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Os apostadores poderão registrar os jogos dos concursos de domingo até as 22h de sábado. Já a venda de bolões pelo canal eletrônico terminará 15 minutos antes do sorteio.

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A Caixa disponibiliza o cronograma completo no endereço loterias.caixa.gov.br/Paginas/regrassorteios.aspx. As demais regras continuam iguais. A instituição não alterou a mecânica das apostas, os valores, as probabilidades nem a estrutura de premiação dos produtos.

Próximo sorteio da Mega-Sena

A Caixa realizará o próximo sorteio da Mega-Sena neste domingo (19), às 11h. O concurso terá prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.