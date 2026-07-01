Luiz Bricalli lança pré-candidatura a deputado em defesa dos servidores e da agricultura familiar

Com uma trajetória construída na agricultura familiar, na extensão rural e na gestão pública, o servidor público e extensionista rural Luiz Bricalli agora dá mais um passo importante e coloca o seu nome à disposição da sociedade capixaba como pré-candidato a deputado estadual.

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Filiado ao PSOL, ele pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), defendendo pautas ligadas ao desenvolvimento sustentável, ao fortalecimento dos serviços públicos e à justiça social.

“Minha decisão nasceu da necessidade de ampliar a defesa das pautas que acompanho há anos. O Espírito Santo precisa de representantes comprometidos com a agricultura familiar, a agroecologia, a geração de oportunidades para a juventude, a valorização de todos os trabalhadores e dos servidores públicos”, explica o pré-candidato.

Bricalli ainda destaca a sua atuação no enfrentamento às emergências climáticas, na redução das desigualdades e na defesa de pautas de igualdade e diversidade de gênero.

“Quero levar para a Assembleia Legislativa a experiência de quem conhece a realidade das comunidades e acredita que a política pode transformar vidas”, afirma.

Bricalli é servidor do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) há 21 anos. Essa é a sua primeira experiência partidária. Entretanto, ele já atuava junto a movimentos sociais, organizações e entidades ligadas ao desenvolvimento rural, à democracia e à participação popular.

“Essa vivência me permitiu conhecer de perto os desafios enfrentados pelas famílias capixabas e compreender a importância de construir soluções coletivas. Acredito que representar a população exige escuta, compromisso e capacidade de diálogo, valores que sempre orientaram minha atuação”, ressalta o servidor público.

Trajetória profissional

Filho de um ex-padre italiano e de uma capixaba filha de agricultores, Luiz Bricalli construiu sua carreira voltada para o serviço público e a educação. Antes de ingressar no Incaper, trabalhou como professor e, posteriormente, exerceu funções de gestão na Secretaria de Estado da Agricultura, onde foi gerente estadual da Agricultura Familiar. Também atuou como assessor técnico na Vice-Governadoria do Estado e presidiu a Associação dos Servidores do Incaper (ASSIN).

Ao longo da carreira, participou da implementação de projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar. Entre as iniciativas que destaca estão a criação do Fundo Social da Agricultura Familiar (Funsaf), o desenvolvimento da Rede da Agricultura Familiar do Caparaó, o Projeto Incluir no Campo, voltado ao combate à pobreza rural, e o Programa Vida no Campo, que reúne diversas ações para o setor, incluindo o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), responsável por ampliar a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares para a merenda escolar.

“Acredito que meu principal diferencial está na combinação entre experiência técnica, compromisso social e capacidade de diálogo. Por trabalhar no Incaper, conheço profundamente a realidade do interior capixaba, especialmente da agricultura familiar e das comunidades rurais. Ao mesmo tempo, minha vivência na Grande Vitória permite o trânsito político necessário para representar as pessoas do campo e da cidade”, afirma o pré-candidato.

Eixos prioritários de atuação

Caso seja eleito, Bricalli afirma que pretende concentrar sua atuação em três eixos considerados prioritários: o fortalecimento da agricultura familiar, com incentivo à produção sustentável, à agroecologia e à geração de oportunidades para quem vive no meio rural; a defesa dos serviços públicos, que, segundo ele, são fundamentais para garantir políticas nas áreas de saúde, educação, segurança pública, ciência, pesquisa e extensão rural; e o desenvolvimento sustentável aliado à justiça social e ambiental, incluindo ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e à redução das desigualdades.