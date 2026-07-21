Luto no meio gospel! Cantor morre após doença rara

O cantor gospel Diogo Nascimento morreu aos 41 anos, em Goiânia (GO), após enfrentar complicações provocadas por uma aplasia medular, doença rara que afeta a produção de células do sangue pela medula óssea. O artista estava internado desde o início de julho para tratamento, mas teve o quadro de saúde agravado nos últimos dias e não resistiu.

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A informação da morte foi confirmada por familiares, que prestaram homenagens ao cantor e destacaram a trajetória construída por Diogo na música cristã. Conhecido por suas canções de adoração e participações em eventos religiosos, ele conquistou admiradores em diferentes regiões do Brasil ao longo da carreira.

Antes do agravamento da doença, Diogo havia iniciado uma batalha contra a aplasia medular após alterações identificadas em exames de sangue. Durante o período de internação, o cantor passou por transfusões e recebeu acompanhamento médico especializado enquanto aguardava a possibilidade de um transplante de medula óssea.

Nas redes sociais, o artista compartilhou momentos do tratamento e mensagens de fé, recebendo apoio de familiares, amigos e seguidores que se uniram em uma corrente de orações pela recuperação de sua saúde.

Família destaca legado de fé deixado por Diogo Nascimento

Após a confirmação da morte, familiares ressaltaram a importância de Diogo para a música gospel e afirmaram que o cantor será lembrado pela dedicação, alegria e carinho com que tratava as pessoas ao seu redor.

Em uma mensagem de despedida, pessoas próximas destacaram que sua voz e sua história continuarão presentes na memória daqueles que acompanharam sua caminhada. A família também manifestou solidariedade aos amigos e admiradores que acompanham o momento de luto.

O velório do cantor será realizado na Igreja Bom Pastor Vera Cruz 2, localizada na Avenida Gercina Borges Teixeira, Quadra 48, Lote 13, no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia. A cerimônia teve início às 16h. A família informou que o horário do sepultamento será divulgado posteriormente.

Quem era Diogo Nascimento

Diogo Nascimento Silva nasceu em 18 de maio de 1985 e morreu em 20 de julho de 2026. Ao longo da carreira, ficou conhecido por levar mensagens de fé por meio da música gospel e participar de encontros religiosos pelo país.

A morte do cantor gerou comoção entre seguidores e integrantes da comunidade cristã, que publicaram homenagens nas redes sociais e relembraram momentos da trajetória do artista.

A aplasia medular, doença que afetou Diogo, é uma condição em que a medula óssea deixa de produzir uma quantidade adequada de células sanguíneas, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O tratamento pode envolver transfusões, medicamentos e, em alguns casos, transplante de medula óssea.