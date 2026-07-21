Marataízes abre seleção com 37 vagas e salário de R$ 3,2 mil
Marataízes abre seleção com 37 vagas para agentes comunitários de saúde. Salário é de R$ 3.242 e inscrições começam em 29 de julho.
A Prefeitura de Marataízes vai abrir um processo seletivo público com 37 vagas para agentes comunitários de saúde, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração será de R$ 3.242 para uma jornada de 40 horas semanais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As inscrições começam no dia 29 de julho e seguem até as 18 horas de 27 de agosto. Os interessados deverão se cadastrar pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia.
A taxa de inscrição será de R$ 30. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal poderão solicitar a isenção do pagamento.
Quem pode participar
Para concorrer, o candidato deverá ter ensino médio completo e morar na área da comunidade onde pretende trabalhar.
Os profissionais selecionados atuarão nas equipes da Estratégia Saúde da Família em diferentes bairros de Marataízes.
O agente comunitário de saúde funciona como ligação entre a Unidade Básica de Saúde e os moradores. Entre as atividades estão visitas domiciliares, cadastro de famílias, acompanhamento de gestantes, hipertensos e diabéticos, orientação sobre prevenção de doenças e encaminhamento aos serviços do Sistema Único de Saúde.
O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha e avaliação de títulos.
A prova está prevista para o dia 11 de outubro de 2026.
A seleção terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final.
Confira a distribuição das vagas
- ESF Pontal: cadastro de reserva
- ESF Barra: 5 vagas e cadastro de reserva
- ESF CAIC I: 2 vagas e cadastro de reserva
- ESF CAIC II: 2 vagas e cadastro de reserva
- ESF Cidade Nova I: 1 vaga e cadastro de reserva
- ESF Cidade Nova II: 1 vaga e cadastro de reserva
- ESF Santa Rita: 4 vagas e cadastro de reserva
- ESF Marataízes I: 4 vagas e cadastro de reserva
- ESF Marataízes II: 4 vagas e cadastro de reserva
- Belo Horizonte: 1 vaga e cadastro de reserva
- ESF Jacarandá: cadastro de reserva
- ESF Canaã: 3 vagas e cadastro de reserva
- ESF São João do Jabuti: 3 vagas e cadastro de reserva
- ESF Lagoa Funda: 3 vagas e cadastro de reserva
- ESF Lagoa Dantas: 1 vaga e cadastro de reserva
- ESF Praia dos Cações: 1 vaga e cadastro de reserva
- ESF Boa Vista: 2 vagas e cadastro de reserva
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