Marataízes abre seleção com 37 vagas e salário de R$ 3,2 mil

A Prefeitura de Marataízes vai abrir um processo seletivo público com 37 vagas para agentes comunitários de saúde, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração será de R$ 3.242 para uma jornada de 40 horas semanais.

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As inscrições começam no dia 29 de julho e seguem até as 18 horas de 27 de agosto. Os interessados deverão se cadastrar pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia.

A taxa de inscrição será de R$ 30. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal poderão solicitar a isenção do pagamento.

Quem pode participar

Para concorrer, o candidato deverá ter ensino médio completo e morar na área da comunidade onde pretende trabalhar.

Os profissionais selecionados atuarão nas equipes da Estratégia Saúde da Família em diferentes bairros de Marataízes.

O agente comunitário de saúde funciona como ligação entre a Unidade Básica de Saúde e os moradores. Entre as atividades estão visitas domiciliares, cadastro de famílias, acompanhamento de gestantes, hipertensos e diabéticos, orientação sobre prevenção de doenças e encaminhamento aos serviços do Sistema Único de Saúde.

O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha e avaliação de títulos.

A prova está prevista para o dia 11 de outubro de 2026.

A seleção terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final.

Confira a distribuição das vagas