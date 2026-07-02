'Marília': saiba quem é quem no elenco do filme sobre a cantora sertaneja

O Prime Video revelou nesta quinta-feira (2), o elenco de Marília, filme que contará a trajetória de Marília Mendonça, cantora que morreu em 2021. A plataforma anunciou quem dará vida à artista e os personagens que marcaram sua história, como Dona Ruth, Murilo Huff, e os ícones do sertanejo Maiara & Maraisa e Henrique & Juliano.

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Marina Versos foi escolhida para interpretar a Rainha da Sofrência. Já Hermila Guedes viverá Dona Ruth, mãe da sertaneja, enquanto Igor Armucho dará vida ao cantor Murilo Huff, pai de Leo, único filho da artista. Marcelo Serrado completa o núcleo familiar como Wander Oliveira, pai da cantora.

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Os amigos e parceiros de carreira de Marília Mendonça também estarão no longa. Klara Castanho interpretará Maiara, Sophia Valverde será Maraisa, Daniel Haidar viverá Henrique e Luccas Oliver dará vida a Juliano.

Dirigido por Dainara Toffoli e com roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade, o filme acompanhará a trajetória de Marília desde a adolescência até a consagração como um dos maiores fenômenos da música brasileira.

Além de mostrar os primeiros passos da cantora na música, a produção retratará os desafios que ela enfrentou em um mercado dominado por homens e como transformou experiências pessoais em sucessos que marcaram uma geração.

As filmagens de Marília já começaram. Até o momento, o Prime Video não divulgou a data de estreia do longa.