Minions & Monstros leva James à Era de Ouro do cinema
Diferente dos colegas, ele não quer ser apenas mais um integrante da tribo a serviço de um chefe.
No filme Minions & Monstros, o pequeno ser amarelo James assume o papel principal e divide a cena com a paixão pelo cinema. A história se passa na Era de Ouro do cinema e acompanha James, o mais solitário e criativo entre os minions.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Diferente dos colegas, ele não quer ser apenas mais um integrante da tribo a serviço de um chefe. James sonha em fazer filmes. Esse desejo move o personagem e leva a trama para uma aventura marcada por imaginação, desafios e criaturas assustadoras.
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Durante a busca pelo próprio sonho, James acaba libertando, sem querer, uma série de monstros. Junto deles, surge também uma gangue de criaturas com planos de destruir o mundo. Agora, os outros minions precisam entrar em ação ao lado de James. O grupo terá que encontrar as horripilantes criaturas para viver as cenas do filme criado pelo personagem.
Com James no centro da narrativa, Minions & Monstros apresenta uma história em que cinema, criatividade e monstros se encontram em uma aventura protagonizada pelo minion mais inventivo da tribo.
Programação completa – Cine Unimed
No domingo (5) teremos somente as sessões das 14h | 14h15 e 14h30
Sala 01
Mestres do Universo (2D)
- Todos os dias – 17h15 (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00
Dia D (2D)
- Sábado e domingo – 14h15 DUBLADO – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Minions & Monstros
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 3D)
Sala 03
Toy Story 5
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 18h50 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO – 3D)
Sala 04
Todo Mundo em Pânico 6 (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00
Supergirl (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
No domingo (5) estará fechado
Sala 01
Supergirl (2D)
- Todos os dias – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Mestres do Universo (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Minions & Monstros
- Somente sábado – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 16h15 | 20h45 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 2D)
Sala 03
Toy Story 5
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO – 2D)
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