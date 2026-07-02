Minions & Monstros leva James à Era de Ouro do cinema

No filme Minions & Monstros, o pequeno ser amarelo James assume o papel principal e divide a cena com a paixão pelo cinema. A história se passa na Era de Ouro do cinema e acompanha James, o mais solitário e criativo entre os minions.

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Diferente dos colegas, ele não quer ser apenas mais um integrante da tribo a serviço de um chefe. James sonha em fazer filmes. Esse desejo move o personagem e leva a trama para uma aventura marcada por imaginação, desafios e criaturas assustadoras.

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Durante a busca pelo próprio sonho, James acaba libertando, sem querer, uma série de monstros. Junto deles, surge também uma gangue de criaturas com planos de destruir o mundo. Agora, os outros minions precisam entrar em ação ao lado de James. O grupo terá que encontrar as horripilantes criaturas para viver as cenas do filme criado pelo personagem.

Com James no centro da narrativa, Minions & Monstros apresenta uma história em que cinema, criatividade e monstros se encontram em uma aventura protagonizada pelo minion mais inventivo da tribo.

Programação completa – Cine Unimed

No domingo (5) teremos somente as sessões das 14h | 14h15 e 14h30

Sala 01

Mestres do Universo (2D)

Todos os dias – 17h15 (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00

Dia D (2D)

Sábado e domingo – 14h15 DUBLADO – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Minions & Monstros

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Toy Story 5

Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 16h40 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h50 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO – 3D)

Sala 04

Todo Mundo em Pânico 6 (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 15,00

Supergirl (2D)

Todos os dias – 16h | 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

No domingo (5) estará fechado

Sala 01

Supergirl (2D)

Todos os dias – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mestres do Universo (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Minions & Monstros

Somente sábado – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 16h15 | 20h45 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 2D)

Sala 03

Toy Story 5