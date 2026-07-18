Matrículas abertas para dois cursos na área de beleza em Cachoeiro

O Senac Cachoeiro de Itapemirim abriu matrículas para dois cursos voltados à área da beleza. As oportunidades são para as formações de depilador e plástica dos pés. As turmas começam entre o fim de julho e o início de agosto. Os interessados podem consultar as opções de bolsas de estudo pelo site do Senac Espírito Santo.

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Os cursos

O curso de depilador começa no dia 27 de julho e segue até 3 de novembro de 2026. A formação terá carga horária de 160 horas. As aulas ocorrerão de segunda a quarta-feira, das 8h às 12h, na unidade do Senac Cachoeiro de Itapemirim. Para participar, o candidato deve ter pelo menos 16 anos e o ensino fundamental completo. No momento da matrícula, o interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A turma de plástica dos pés terá aulas entre os dias 3 e 11 de agosto de 2026. A carga horária será de 15 horas. A formação acontecerá às segundas e terças-feiras, das 13h às 17h, no Senac Cachoeiro de Itapemirim. O curso exige idade mínima de 16 anos. Os candidatos também precisam apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade do ensino fundamental completo e comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses.

Inscrições

Os interessados devem acessar o endereço es.senac.br para conferir as informações sobre matrículas.