Quer melhorar o inglês ou falar em público? Veja os cursos disponíveis em Cachoeiro
As formações têm cargas horárias, horários e requisitos diferentes.
Quem estiver procurando qualificação profissional, pode acessar cursos disponíveis em Cachoeiro. O Senac abriu matrículas para os cursos de inglês intermediário e oratória e media training. Mas as formações têm cargas horárias, horários e requisitos diferentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O curso de oratória e media training começa na terça (21) e segue até 10 de agosto. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, com carga horária total de 60 horas. Na formação haverá o desenvolvimento da comunicação, aumento da segurança ao falar e o aprimoramento da presença dos participantes em apresentações e entrevistas.
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Para participar, o candidato deve ter pelo menos 18 anos. Também precisa ter concluído ou estar cursando o ensino médio.
Já o curso de inglês intermediário acontece entre os dias 3 de agosto e 13 de novembro. As aulas serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h. A carga horária será de 160 horas. O curso exige idade mínima de 13 anos, ensino fundamental incompleto a partir do 6º ano e domínio do inglês básico.
Documentos exigidos
Para participar de qualquer um dos cursos, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. No curso de oratória e media Training, o documento deve ser recente.
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