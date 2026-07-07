Mega-Sena sorteia hoje mais um prêmio milionário; saiba até quando apostar em Cachoeiro
A Mega-Sena sorteia R$ 38 milhões nesta terça-feira (7). Veja até que horas é possível apostar em Cachoeiro de Itapemirim e como participar do concurso 3.028.
Os apostadores têm até as 20h desta terça-feira (7) para registrar jogos no concurso 3.028 da Mega-Sena, que oferece prêmio estimado em R$ 38 milhões. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de Cachoeiro de Itapemirim e de todo o país, além do portal e do aplicativo oficial das Loterias Caixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sorteio está marcado para as 21h e terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Para conquistar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas.
O valor ficou acumulado porque nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.027, realizado no último sábado (4). Com isso, a estimativa da Caixa para o prêmio principal chegou a R$ 38 milhões.
A Mega-Sena realiza, normalmente, três concursos por semana, sempre às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Além da faixa principal, a loteria também distribui prêmios para quem acertar cinco dezenas (quina) ou quatro dezenas (quadra).
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