Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal e Terra Nostra

O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 94 anos, em São Paulo. Segundo o Hospital do Coração (HCor), o autor faleceu em decorrência de complicações relacionadas à insuficiência renal crônica.

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O velório acontece nesta terça-feira, das 15h às 21h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na capital paulista.

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Benedito Ruy Barbosa ficou conhecido por criar algumas das novelas mais marcantes da televisão brasileira, com histórias que valorizavam o interior do país, a cultura rural e os conflitos familiares.

Entre seus principais trabalhos estão “Pantanal” (1990), “Renascer” (1993), “O Rei do Gado” (1996) e “Terra Nostra” (1999), produções que se tornaram referências na dramaturgia nacional.

Nascido em Gália, no interior de São Paulo, em 1931, Benedito iniciou sua trajetória profissional no jornalismo antes de se dedicar à escrita. Sua estreia na televisão ocorreu em 1966, na TV Tupi, e posteriormente ele passou por diferentes emissoras até consolidar sua carreira na televisão.

Ao longo de décadas, o autor criou tramas que abordaram temas como imigração, disputas por terra, relações familiares e histórias de amor, tornando-se um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira.

Seu trabalho influenciou gerações e deixou um legado marcado por personagens e narrativas que permanecem na memória do público.