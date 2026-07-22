Morre João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias' e 'Salve Jorge', aos 69 anos

O ator João Signorelli, mais conhecido por papéis nas novelas Caminho das Índias e Salve Jorge, morreu aos 69 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela mulher dele, a atriz Thaia Perez, à revista Quem.

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Signorelli sofreu uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta terça (21), e não resistiu. No início do ano, o ator chegou a ser internado no Hospital das Clínicas, quando precisou tratar uma hérnia inguinal.

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Signorelli nasceu em Cambuquira, interior de Minas Gerais, e teve um extensa currículo na televisão e nos palcos. Sua primeira participação em novelas foi em A Barba Azul (1974), na extinta Rede Tupi.

Depois disso, esteve em obras como Grande Sertão: Veredas (1985), Mania de Querer (1986) e Senhora do Destino (2005). Também se destacou em produções escritas por Gloria Perez, como Amazônia – De Galvez a Chico Mendes (2007), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2013).

Nesta última, que também foi sua última aparição em folhetins da Globo, ele viveu Arnold, um dono de boate que mantinha uma amizade com Lívia, a vilã interpretada por Cláudia Raia.

No cinema, o ator participou de filmes como Salve Geral (2009) e O Anel de Tucum (1994). Já no teatro, foi reconhecido por interpretar Mahatma Gandhi em peças como Gandhi, um Líder Servidor, na qual ele trabalhou até 2025, além de outras figuras reais, como o poeta Fernando Pessoa e o médium Chico Xavier.