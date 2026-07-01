Morre Luiz Helvécio, primeiro livreiro de Cachoeiro
Fundador da Livraria Âncora e presidente do Centro Operário de Proteção Mútua, Luiz Helvécio deixa legado ligado à cultura, aos livros e à história de Cachoeiro.
Faleceu nesta quarta-feira (1º) Luiz Helvécio Pinheiro Peçanha, nome importante da história cultural e comercial de Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi confirmada pelo filho, André Luiz Peçanha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ligado à comunidade de Estação de Soturno, Luiz Helvécio carregava uma trajetória marcada pela valorização dos livros, da memória local e da vida comunitária. O pai dele dá nome à rua principal da localidade.
Leia também: BR-101 será totalmente interditada em Anchieta nesta quinta; entenda
Luiz Helvécio ficou conhecido como o primeiro livreiro de Cachoeiro de Itapemirim. Em 1967, ele estabeleceu a Livraria Âncora, no Edifício Primus, onde construiu uma história de décadas dedicada ao comércio de livros e ao atendimento de gerações de leitores cachoeirenses.
Além da atuação no setor livreiro, Luiz Helvécio também presidiu o Centro Operário de Proteção Mútua, localizado na Rua Vinte e Cinco de Março. À frente da instituição, participou de momentos importantes da entidade e manteve vínculo com ações ligadas à história do município.
Um dos últimos atos foi receber o Cachoeirense Ausente 2026, reconhecimento tradicional ligado à memória e à identidade de Cachoeiro.
O velório acontece no Cemitério Park. O sepultamento está marcado para a quinta-feira (2), às 10h, também no Cemitério Park.
Luiz Helvécio Pinheiro Peçanha nasceu em 1938 e deixa um legado associado à cultura, aos livros e à preservação da história cachoeirense.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726