Morre Luiz Helvécio, primeiro livreiro de Cachoeiro

Faleceu nesta quarta-feira (1º) Luiz Helvécio Pinheiro Peçanha, nome importante da história cultural e comercial de Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi confirmada pelo filho, André Luiz Peçanha.

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Ligado à comunidade de Estação de Soturno, Luiz Helvécio carregava uma trajetória marcada pela valorização dos livros, da memória local e da vida comunitária. O pai dele dá nome à rua principal da localidade.

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Luiz Helvécio ficou conhecido como o primeiro livreiro de Cachoeiro de Itapemirim. Em 1967, ele estabeleceu a Livraria Âncora, no Edifício Primus, onde construiu uma história de décadas dedicada ao comércio de livros e ao atendimento de gerações de leitores cachoeirenses.

Além da atuação no setor livreiro, Luiz Helvécio também presidiu o Centro Operário de Proteção Mútua, localizado na Rua Vinte e Cinco de Março. À frente da instituição, participou de momentos importantes da entidade e manteve vínculo com ações ligadas à história do município.

Um dos últimos atos foi receber o Cachoeirense Ausente 2026, reconhecimento tradicional ligado à memória e à identidade de Cachoeiro.

O velório acontece no Cemitério Park. O sepultamento está marcado para a quinta-feira (2), às 10h, também no Cemitério Park.

Luiz Helvécio Pinheiro Peçanha nasceu em 1938 e deixa um legado associado à cultura, aos livros e à preservação da história cachoeirense.