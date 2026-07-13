Morre segunda vítima de acidente entre motos em Cachoeiro

Valdecir Gustavo Bazilio, de 60 anos, morreu neste domingo (12) após um acidente envolvendo duas motocicletas na Rodovia ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é a segunda vítima do acidente registrado na noite de sábado (11), nas proximidades do viaduto de Morro Grande.

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José Victor da Silva Corrêa, de 26 anos, que conduzia uma Honda CG 160 Start, morreu no local. Valdecir pilotava uma Honda Biz e foi encontrado inconsciente, em estado gravíssimo. Ele não resistiu aos ferimentos.

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A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar e encontrou as duas motocicletas caídas na rodovia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também atenderam a ocorrência.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Segundo o registro policial, não havia testemunhas no local, e as condições precárias de iluminação dificultaram a apuração inicial.

Os policiais também encontraram latas de bebida alcoólica próximas às motocicletas. No entanto, não foi possível determinar a quem os produtos pertenciam ou quem os transportava.

Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pelas autoridades competentes.