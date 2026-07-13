Menino de 14 anos é apreendido com cocaína e maconha em Marataízes

Um adolescente de 14 anos foi apreendido com drogas e materiais relacionados ao tráfico na Rua Humberto Gomes, na região da Barra de Itapemirim, em Marataízes. A ocorrência foi registrada no sábado (11).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo as informações policiais, equipes realizavam um patrulhamento tático na área conhecida como Rua da Bacia quando perceberam uma movimentação suspeita.

Leia mais: Mulher mata homem a pauladas em Conceição do Castelo

O adolescente teria tentado fugir ao notar a presença dos policiais. Durante o acompanhamento, ele entrou em uma residência e arremessou uma mochila.

Os militares localizaram 83 pinos de cocaína, 81 tiras e dois pedaços de maconha. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, um celular e diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes.

O adolescente e todos os itens recolhidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária de Itapemirim. O caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, que adotará as medidas previstas em lei.