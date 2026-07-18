Morte de jovem por febre maculosa acende alerta em Iconha

A primeira morte por febre maculosa foi confirmada pela Prefeitura de Iconha, nessa sexta-feira (17). O óbito, causado pela doença, é inédito no município. A vítima era a moradora Alana Grassi, de 28 anos. Ela faleceu no começo de julho.

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Segundo a gestão, a situação tem sido investigada pela Secretaria Municipal de Saúde. A jovem costumava frequentar áreas de pescas, em que há constante presença de capivaras, contudo, ainda não foi localizada a possível área de contaminação.

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Apesar disso, a Prefeitura fará coleta dos aracnídeos nas áreas investigadas. Além disso, reforça a orientação para que a população evite locais com vegetação alta e margens de rios. Mas, caso alguém precise estar nestes lugares, é necessário o uso de roupas compridas e sapatos adequados, como galochas, para evitar o contato com os carrapatos.

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