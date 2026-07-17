Segurança

Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere pelo ex em Cachoeiro

Mulher foi resgatada de cárcere privado no bairro Valão, em Cachoeiro. Ex-companheiro foi preso por descumprir medida protetiva.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma mulher foi resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro na tarde desta sexta-feira, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. O homem foi preso em flagrante.

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A Polícia Militar recebeu o chamado e encontrou a vítima impedida de deixar o local. Os agentes intervieram, retiraram a mulher em segurança e detiveram o suspeito.

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Segundo a PM, a vítima possuía uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro. A ordem judicial proibia a aproximação, mas teria sido novamente descumprida.

Ainda conforme a corporação, o mesmo homem já havia violado a medida protetiva no mês passado. Diante do novo episódio e da suspeita de cárcere privado, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O caso será analisado pela Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais.

A Polícia Militar reforçou que situações de violência doméstica devem ser denunciadas para permitir a proteção das vítimas e a responsabilização dos envolvidos.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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